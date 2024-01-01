В Перми главбуха одной из фирм оштрафовали за дискредитацию российской армии Женщина написала критический пост в соцсети Поделиться Твитнуть

В отношении главного бухгалтера одного из ООО Перми за высказывания в соцсети составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

В суде пояснили, что на личной странице ВКонтакте она высказала негативную оценку действий Вооружённых сил РФ. В связи с этим в суд поступили административные материалы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Сумму штрафа в пресс-службе суда не уточнили, но, как правило, за это правонарушение предусмотрено от 30 до 50 тыс. руб.

По данным Properm.ru, которое сослалось на картотеку Свердловского районного суда, 22 марта на женщину было составлено целых три протокола по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Напомним, в начале марта Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении бывшего игрока пермского ФК «Амкар», блогера Евгения Савина. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Суд вынес решение о заключении его под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России.





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