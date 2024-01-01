Алёна Бронникова Суд заочно арестовал экс-игрока пермского «Амкара» Евгения Савина Бывшего футболиста обвиняют в дискредитации армии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Тверской районный суд Москвы 6 марта удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении бывшего игрока пермского ФК «Амкар», блогера Евгения Савина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бывший футболист обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Суд вынес решение о заключении его под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России.

Напомним, 14 февраля Евгений Савин был объявлен в международный розыск. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. В феврале прошлого года его оштрафовали на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). За повторное аналогичное деяние в течение года предполагается уголовная ответственность, обвиняемый может получить срок до пяти лет. В сентябре стало известно, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по этой статье, основанием стало интервью Савина Ксении Собчак, в котором он негативно высказывался о российской армии и осуждал её действия.

Евгений Савин играл за пермский «Амкар» в 2006-2007 годах. С 2018-го ведёт посвящённый футболу YouTube-канал «КраСава», который сейчас насчитывает 1,08 млн подписчиков, в 2021 году он основал одноимённый частный футбольный клуб. В мае 2022 года блогер уехал на Кипр и перевёз туда свой клуб.





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