Екатерина Артёмова Экс-игрока пермского «Амкара» Евгения Савина объявили в розыск Сейчас бывший футболист находится за пределами РФ Поделиться Твитнуть

Фото: база данных МВД

Бывший игрок пермского ФК «Амкар», футбольный блогер Евгений Савин объявлен в розыск. Информация об этом содержится в базе данных МВД. Указано, что он разыскивается по уголовной статье, по какой именно, не уточняется. По данным телеграм-канала SHOT, МВД объявило блогера в розыск по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

Напомним, в феврале 2023 года Евгений Савин был оштрафован на 50 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ). За повторное аналогичное деяние в течение года предполагается уже уголовная ответственность по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, которой предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. В сентябре стало известно, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по этой статье. «РИА Новости» со ссылкой на свои источники сообщало, что основанием для этого стало интервью Савина Ксении Собчак, в котором экс-футболист негативно высказывался о российской армии и осуждал её действия.

Евгений Савин играл за пермский «Амкар» в 2006-2007 годах. С 2018-го ведёт посвящённый футболу YouTube-канал «КраСава», который сейчас насчитывает 1,08 млн подписчиков. В 2021 году основал одноимённый футбольный клуб. В мае 2022 года Савин уехал из России на Кипр, а затем перевёз туда и свой частный ФК.

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