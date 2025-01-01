Алина Наумова В Прикамье на трассе заметили гуляющих слонов У цирковой труппы сломался автомобиль Поделиться Твитнуть

В четверг, 24 апреля, на автодороге Пермь—Екатеринбург очевидцы заметили трёх слонов — они гуляли по полю. Кадры с животными появились в соцсетях.

Гуляющих слонов под Пермью засняли и сфотографировали свидетели. На кадрах видно, что они мирно гуляли по полю, а рядом с ними находилось два человека, присматривающих за животными.





«Настоящие слоны, индийские. Ребята, сколько лет живу, но слонов увидеть у нас в Перми — такое в первый раз», — удивляется мужчина на видео.





После в соцсетях распространилось видео от представителей гастролирующей труппы. Оказалось, что слоны попали в Прикамье неслучайно — они направлялись в Пермский цирк, где с 1 мая будут проходить театрализованные шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова «Девочка и слон». Во время перевозки слонов произошла поломка, поэтому артисты сделали вынужденную остановку.





Ранее также сообщалось , что в Крыму умерла слониха Дженни, которая в 2020 году пребывала в Пермском цирке из-за пандемии ковида вместе со своей подругой — слонихой Магдой.

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