Умерла слониха, пережившая ковидный карантин в Пермском цирке Трогательные кадры опубликовал основатель парка «Тайган» Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Олега Зубкова

В субботу, 15 марта, пришла грустная новость: в Крыму умерла слониха Дженни, которая в 2020 году застряла в Пермском цирке из-за пандемии ковида вместе со своей подругой — слонихой Магдой.

После карантина слоны отказались выступать и даже устроили скандал в казанском цирке. Их новым местом жительства и работы стал частный сафари-парк «Тайган» в Крыму.

Трогательные кадры прощания Магды с Дженни опубликовал сегодня в своём телеграм-канале «Человек-лев» основатель парка Олег Зубков. Дженни умерла от болезни, а Магда несколько часов не могла примириться со смертью подруги: пыталась делать Дженни искусственное дыхание, заставляла встать, обращалась к людям за поддержкой.

В Перми сейчас нет собственного слона. В Пермском зоопарке в июне 2011 года умер любимец посетителей — слон Джонни, который был самым «северным» слоном в мире и одним из самых взрослых — ему было 46 лет. С тех пор пермяки неоднократно высказывали пожелания, чтобы в новом пермском зоопарке появился новый слон.

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