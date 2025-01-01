В Перми с начала апреля на штрафстоянки вывезли девять электровелосипедов Часть из них уже вернули владельцам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, в этом году чиновники районных администраций продолжили работу по выявлению и перемещению электросамокатов и электровелосипедов, которые пермяки оставляют вне специально определённых мест.

«С начала апреля МКУ «СМИ» было вывезено девять электровелосипедов, четыре велосипеда возвращены владельцам. Факт незаконного размещения подтверждается путём составления акта, а также фотофиксацией нарушения», — отметили в мэрии.

Отметим, сейчас на улицах города можно увидеть электровелосипеды сервиса кикшеринга Whoosh.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте прошлого года пермские власти внесли в Правила благоустройства раздел, который предписывал размещать СИМ исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения парковки этого вида транспорта пермские власти решили полностью запретить. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

Результатом таких мер стал иск представителей кикшеринга, компаний «МТС Юрент» и Whoosh, в суд. Они его проиграли, но заявили, что намерены судиться с пермскими властями дальше и вернуть средства индивидуальной мобильности на улицы города.

Позже представители сервиса кикшеринга заявили, что готовятся возобновить работу на улицах Перми весной 2025 года.

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