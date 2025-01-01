Алёна Бронникова Власти прокомментировали рост инвестиций и сроки реализации проекта МФЦ в Перми Аквапарк и конгресс-центр у эспланады построят в 2028 году Поделиться Твитнуть

Проект МФЦ

ГК «Проспект Групп»

Власти Прикамья прокомментировали информацию о росте объёма инвестиций и срока реализации проекта по строительству в Перми многофункционального центра (МФЦ) с аквапарком и конгресс-центром. Причиной стало увеличение количества возводимых объектов.

«Как сообщил инвестор, в рамках этапов третьей очереди проекта наряду с торгово-развлекательным и конгресс-центром будут построены аквазона и детский тематический парк. Объекты будут вводиться поочерёдно до 2028 года включительно. Компания планирует проинвестировать в проект более 18 млрд руб., что более чем в два раза превышает плановый объём инвестиций, заявленный инвестором первоначально», — рассказали «Новому компаньону» в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

В ведомстве также напомнили, что проекты, которым присвоен статус «приоритетных инвестиционных» (ПИП), реализуются без привлечения бюджетных средств.

О росте объёма вложений и сроков строительства стало известно в середине апреля. Краевой Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата поддержал внесение изменений в соглашение о реализации ПИП девелопера «Проспект Пермь», который возводит объект в границах улиц Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской в Перми.

В рамках третьей очереди к январю 2027 года будет завершено строительство конгресс-центра, к апрелю 2028 года — аквапарк и подземный переход через ул. Монастырскую, а к маю того же года — тематический парк с торговыми площадями, ресторан, паркинг на 670 машино-мест и надземный переход через ул. Попова. Объём инвестиций составит 18,3 млрд руб.

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