Власти Перми определяются с окончательной ценой выкупа ДК Ленина Возвращение объекта в собственность города вновь заинтересовало депутатов Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы первый заместитель мэра Яна Фурман, докладывая депутатам о поправках в бюджет, ответила на вопрос думцев о судьбе ДК им. Ленина.

Фурман пояснила, что сейчас «определяется финальная позиция по стоимости объекта».

«Мы эту задачу помним. В ближайшее время сможем вернуться с окончательной позицией», — прокомментировала она.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2021 году началась судебная тяжба по этому объекту. Сам ДК был продан ещё в 2005 году «Новому завету», но земля под ним оставалась в муниципальной собственности. За пользование участком мэрия потребовала с организации более 10 млн руб. Иск был частично удовлетворён в июне 2024-го. С ответчика взыскали 10,4 млн руб. неосновательного обогащения и проценты на 3,5 млн. Оспорить решение ни в апелляционном, ни в кассационном суде организации не удалось.

Само здание пермские власти пытались выкупить, но евангелисты выставляли необоснованно высокую цену. Осенью губернатор поручил главе Перми начать процедуру выкупа дворца из-за необходимости его реконструкции. После чего сообщалось, что сторонам удалось достичь принципиального согласия о возвращении объекта в муниципальную собственность.

Отметим, в начале этой недели стало известно, что спор мэрии Перми и евангелистов по ДК Ленина дошёл до Верховного суда РФ. Религиозная организация пытается оспорить взыскание 14 млн руб.

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