Пермский ресторан в итоговом рейтинге премии Wheretoeat Russia опустился на 88 место Он единственный из краевого центра вошёл в сотню лучших Поделиться Твитнуть

Nolan Wine & Kitchen

2gis.ru

В Казани объявлены результаты общероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025. Пермский ресторан Nolan wine & kitchen занял в рейтинге 88 место из 100. Год назад этот же ресторан занимал более высокое 74 место. Сведения о результатах конкурса размещены на официальном сайте премии.

Первое место в этом году досталось петербургскому ресторану Bobo, а второе и третье места заняли московские заведения Olluco и Ava.

В 2025 году Nolan wine & kitchen стал единственным представителем Перми, вошедшим в шорт-лист. В лонг-листе же было десять пермских заведений. Помимо Nolan wine & kitchen, в расширенный список претендентов входили ACAFFE, Novopomodoro, BELKA, Red BBQ, Rob Roy, «Наири», «Проектрыбы», Madame Zhu и «Гедонист».

Независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов страны. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Сначала итоговые лонг-листы (полные списки, составленные по результатам голосований региональных коллегий экспертов) публикуются по регионам. Затем формируется итоговый лонг-лист по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов. Затем по утверждённому оргкомитетом WhereToEat графику проводятся награждения победителей.

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