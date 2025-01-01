Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера анонсировала открытие сезона Надежда Павлова споёт арии Моцарта Поделиться Твитнуть

На сайте Пермского театра оперы и балета опубликован репертуар на август и сентябрь 2025 года.

На открытии нового сезона, по традиции, будет исполнено произведение Петра Ильича Чайковского, имя которого носит театр. На сей раз это опера «Пиковая дама» (12+) — самая недавняя постановка Чайковского в театре: режиссёр — Владиславс Наставшевс, дирижёр — Владимир Ткаченко, составы участников пока неизвестны. Показы состоятся 24 и 25 августа.

Концертный сезон откроет сольное выступление Надежды Павловой (6+) 10 сентября. В программе концерта — арии Вольфганга Амадея Моцарта, за пультом — Владимир Ткаченко.

Кроме того, в афише первых двух месяцев нового сезона — оперы «Бал-маскарад» (16+), «Похождения повесы» (16+), «Лючия ди Ламмермур» (16+) и «Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+); балеты «Сильвия» (12+), «Золушка» (12+), «Бахчисарайский фонтан» (12+) и «Баядерка» (12+), а также вечер балетов «Вариации на тему рококо», «Орфей» и Ultima Thule (12+). Для детей — спектакли «Путешествие в Страну джамблей» (6+) и «Легенда скрипичных мастеров» (6+).

Ранее «Новый компаньон» сообщал о планах премьер оперно-балетного сезона-2025/26.

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