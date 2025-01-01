Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета готовится отметить два юбилея В планах на следующий сезон — две оперные постановки и два балета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Москве вечером 18 апреля в театре «Новая опера» руководство Пермского театра оперы и балета намерено поделиться планами на сезон 2025/26 во время встречи с прессой, приуроченной к столичным гастролям Пермской оперы. Все премьеры сезона, как оперные, так и балетные, исследуют тему музыкального романтизма.

В 2026 году будет отмечаться столетие пермского балета. Его история начинается 2 февраля 1926 года, когда в Перми была показана «Жизель» Адольфа Адана — первая балетная постановка, сделанная местными силами. В честь этой важной годовщины театр планирует представить новую версию «Жизели»: её поставят худрук Пермского балета Алексей Мирошниченко и дирижёр Иван Худяков-Веденяпин. Премьера — в марте 2026 года.

Алексей Мирошниченко планирует также обновить свою версию «Лебединого озера», премьера — 21 ноября 2025 года.

Среди других событий, связанных с балетным юбилеем, — симфонический концерт из «балетной» музыки 1 февраля 2026 года под руководством главного дирижёра театра Владимира Ткаченко: в программе — фрагменты важных для пермской театральной истории партитур; а также XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, который пройдёт в апреле 2026 года.

Ещё один юбилей, правда, не настолько «круглый», — 155-летие со дня основания театра, которое будет отмечаться в декабре. Готовится масштабная художественная программа, кульминацией которой станут концертное исполнение оперы «Аида» Верди под управлением Владимира Ткаченко и также два гала-концерта: оперный и балетный. В концертные программы войдут фрагменты из знаковых спектаклей репертуара разных лет.

Оперные премьеры, как уже было сказано, представляют названия романтической музыкальной традиции. Первая намечена на 16 октября 2025 года — это будет «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера, произведение знаковое для истории музыки, но редко используемое в российском театре. Этот спектакль станет оперным дебютом Антона Фёдорова — главного режиссёра театра «Старый дом» (Новосибирск) и основателя театра «Место» (Москва), неоднократного лауреата «Золотой маски»: Пермская опера продолжает практику сотрудничества с наиболее востребованными российскими драматическими режиссёрами новой волны. Музыкальный руководитель постановки — дирижёр Пётр Белякин.

Заключительная премьера сезона — давно обещанная новая постановка «Царской невесты» Римского-Корсакова. Режиссёр этого спектакля — тоже из Новосибирска: в Пермскую оперу возвращается Андрей Прикотенко, художественный руководитель театра «Красный факел» и постановщик «Похождений повесы» Стравинского в Перми в 2024 году. Музыкальный руководитель спектакля — Владимир Ткаченко.

Гастрольная программа юбилейного сезона включает выступления на сцене Концертного зала им. Чайковского в ноябре 2025 года. Стратегическое партнёрство Пермской оперы и Московской филармонии продолжат концертные исполнения опер «Риголетто» Джузеппе Верди и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло под управлением Владимира Ткаченко.

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