Число разводов в Прикамье сократилось на 36%
В Пермском крае зафиксировано значительное снижение числа разводов — на 36%. Согласно данным краевого ЗАГСа, за первые три месяца 2025 года расторгли брак 1794 супружеские пары.
В то же время, количество заключённых браков продемонстрировало рост на 15%. В первом квартале текущего года в Прикамье официально оформили свои отношения 2822 пары.
Для сравнения, в аналогичном периоде предыдущего года было зарегистрировано 2462 брака и 2782 развода. Таким образом, наблюдается положительная динамика в отношении семейных отношений в регионе.
Ранее «Новый компаньон» со ссылкой на статистику краевого ЗАГСа писал, что в Пермском крае наблюдается тенденция к снижению рождаемости. В первом квартале 2025 года количество новорождённых уменьшилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом отмечено снижение смертности на 2%.
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