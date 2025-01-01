В Пермском крае скорая помощь снова застряла в грязи Инцидент произошёл в Березниках Поделиться Твитнуть

фото: Своё ТВ

В п. Круглый Рудник (м/р Березников в Пермском крае) реанимационная скорая помощь застряла в грязи по ул. Центральной, 32 и не могла выехать почти пять часов, сообщает «Своё ТВ».

Скорую помощь позднее удалось вытащить только с помощью трактора. В минздраве региона пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее, в середине апреля, «Новый компаньон» писал, что в связи с жалобами в соцсетях на неудовлетворительное состояние дорог в Краснокамском и Чайковском городских округах, из-за чего врачи не могли своевременно оказать пациентам медицинскую помощь, прокуратура Пермского края инициировала проверки.

В рамках проверочных мероприятий будет проанализировано соблюдение законодательных норм, регулирующих содержание дорожно-уличной сети в указанных муниципалитетах.

Речь идёт об инциденте в д. Русалевка (машина скорой помощи, перевозившая полуторагодовалого ребёнка в город Чайковский, увязла в глине; для извлечения реанимобиля потребовалась помощь внедорожника) и об аналогичном случае в д. Шабуничи Краснокамского округа (по свидетельству очевидцев, бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к ветерану, застряла на обратном пути из-за размытой дороги).

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