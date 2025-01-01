Алёна Бронникова Пермские пожарные спасли из горящего дома трёх человек Пожар случился ночью в пятиэтажке Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ночью 23 апреля в пятиэтажном многоквартирном доме на ул. Александра Матросова в Перми произошло возгорание. Пожарные спасли из задымлённого подъезда трёх человек, в том числе одного ребёнка.

«Из задымлённой лестничной клетки пожарные вывели девочку и двух женщин при помощи спасустройств. Пострадавших нет. Пожар на 2 кв. м ликвидировали 11 огнеборцев и три единицы техники МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило 23 апреля в 00:56. Ликвидировать огонь удалось в 01:07. Задымление происходило на лестничной клетке при входе в тамбур. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов в подъезде.

Ранее сообщалось, что в Перми вечером 22 апреля произошёл сильный пожар на ш. Космонавтов по направлению к аэропорту — горели два металлических ангара. Жертв удалось избежать. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м.

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