В Перми очевидцы заметили сильный пожар на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Во вторник, 22 апреля, в вечернее время жители Перми заметили сильный пожар на шоссе Космонавтов по направлению к аэропорту. Кадрами с места происшествия очевидцы делятся в соцсетях.

Как предполагают очевидцы, горение происходит в складском помещении. К месту пожара от МЧС направлены 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

Известно, что происходило горение двух металлических ангаров. На пожаре погибших и пострадавших нет. Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания — 1400 "квадратов".

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