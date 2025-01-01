Алёна Бронникова Квадратные метры в новостройках Перми дешевеют За полтора месяца цена снизилась на 6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости Перми показала в апреле положительную динамику к снижению. По данным сервиса Restate, в период с начала марта до середины апреля квадратный метр подешевел на 6%. При этом в половине российских мегаполисов рост цен на новостройки возобновился после зимнего охлаждения.

«В Перми цены за полтора месяца упали на 6%. Причём на вторичном рынке тоже, пусть и довольно символически — больше этого не произошло ни в одном "миллионнике". При этом, начиная с августа 2024 года, стоимость квадратного метра в пермских новостройках непрерывно росла», — сообщают аналитики.

По мнению экспертов, причиной такой тенденции стало достижение предела покупательской способности пермяков. Однако цены остаются до сих пор высокими — выше Самары и почти на уровне Екатеринбурга и Новосибирска.

Фото: Витрина недвижимости Restate

В общем списке исследованных российских городов по изменению цен Пермь заняла последнюю строчку. Цена за «квадрат» в новостройках снизилась со 166 тыс. до 156 тыс. руб. А цена за «квадрат» на вторичном рынке снизилась со 117 тыс. до 116 тыс. руб.

Сильнее всего цены в новостройках выросли в Казани (+12%), Волгограде (+9,5%) и Воронеже (+7%), на «вторичку» — в Ростове-на-Дону (+7%), Новосибирске (+4%), Санкт-Петербурге и Волгограде (+3%). Самые дорогие квадраты в Сочи — 558 тыс. руб. в новостройках и 363 тыс. во «вторичках», Москве — 425 тыс. и 447 тыс. руб. соответственно, а также Петербурге — 274 тыс. и 242 тыс. руб.

Фото: Витрина недвижимости Restate

Ранее «Новый компаньон» писал, что по темпам продажи квартир в новостройках Пермь опережает другие крупные города, где отмечается постепенное замедление реализации.

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