Пермь опережает крупные города по темпам продажи квартир в новостройках При этом темпы реализации объектов на первичных рынках недвижимости в крупных городах РФ постепенно замедляются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Объектив.РФ» определили крупные города, где лучше всего продаются квартиры в новостройках. Так, по итогам первого квартала 2025 года с учётом среднего строительного уровня готовности объектов первичного рынка показатель распроданности нового жилья оказался выше нормы в Перми.

В краевом центре при средней строительной готовности строящихся проектов в 45% распроданность нового жилья находится на уровне 37% (норма распроданности при такой готовности домов составляет 34%).

Также Екатеринбург демонстрирует хорошие темпы продаж. Максимально близка к норме Тюмень. Темпы продаж ниже нормы демонстрируют Челябинск и Новосибирск.

При этом темпы реализации объектов на первичных рынках недвижимости в крупных городах РФ постепенно замедляются, отмечают аналитики «Объектив.РФ». Сегодня за норму реализации для новостройки, получившей ввод в эксплуатацию, принимают тот факт, что в доме должно быть продано около 70% квартир. Этот показатель скорректирован стагнирующим спросом. Ранее ориентиром служили 80-85% реализации к дате ввода.

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