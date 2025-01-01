В минздраве Прикамья сообщили о состоянии заблудившихся в лесу подростков
В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о самочувствии 15-летних мальчиков, которые два дня назад потерялись в лесу на территории региона.
«Оба ребёнка осмотрены в больнице, состояние удовлетворительное. Отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали изданию «Пятница» в ведомстве.
В поисковой операции участвовали сотрудники краевой спасательной службы, представители МВД и МЧС, кинологи, добровольцы, местные охотники – всего 27 человек и 13 единиц техники. Также были задействованы четыре беспилотных летательных аппарата. Ребят нашли 21 апреля.
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