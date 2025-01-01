В минздраве Прикамья сообщили о состоянии заблудившихся в лесу подростков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о самочувствии 15-летних мальчиков, которые два дня назад потерялись в лесу на территории региона.

«Оба ребёнка осмотрены в больнице, состояние удовлетворительное. Отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали изданию «Пятница» в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл 20 апреля в Очёрском округе, когда двое подростков не смогли найти обратную дорогу из леса. Вечером того же дня один из мальчиков связался с матерью и сообщил, что они с другом заблудились.

В поисковой операции участвовали сотрудники краевой спасательной службы, представители МВД и МЧС, кинологи, добровольцы, местные охотники – всего 27 человек и 13 единиц техники. Также были задействованы четыре беспилотных летательных аппарата. Ребят нашли 21 апреля.

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