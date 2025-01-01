В Прикамье нашли пропавших под Очёром подростков
Они живы
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ходе поисковых мероприятий с участием следователей территориального следственного отдела и следователей-криминалистов СК по региону в Очёрском городском округе двое пропавших ранее подростков найдены живыми.
По предварительной информации, 20 апреля 2025 года, в светлое время суток, 15-летние ребята из с. Кулики отправились кататься на питбайке в лесной зоне. Вдали от проезжей части у их мототранспортного средства произошла поломка. Подростки попытались вернуться в село пешком, однако заблудились.
На данный момент следственные органы проводят мероприятия с целью выяснения деталей инцидента. После проверки будет принято решение в соответствии с процессуальными нормами.
Сейчас мальчиков в Очёрской ЦРБ осматривают медики. «Поручил министру здравоохранения держать на контроле оказание всей необходимой медпомощи», — написал в тг-канале губернатор Дмитрий Махонин.
В поисковой операции принимали участие сотрудники Краевой спасательной службы, межмуниципального отдела МВД «Очёрский», пожарной части №77 МЧС России, кинолог со служебной собакой, волонтёры и местные охотники — всего 27 человек и 13 единиц техники. Кроме того, для обследования местности использовались 4 беспилотных летательных аппарата. Непрерывные поиски велись с прошлой ночи.
Позже глава Очёрского округа Алексей Солодников рассказал, что определение местоположения мобильных устройств пропавших невозможно из-за полного разряженности аккумуляторов.
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