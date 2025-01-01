В Очёрском округе Прикамья в лесу потерялись двое подростков Их поиски ведутся со вчерашнего вечера Поделиться Твитнуть

В Очёрском округе Прикамья в лесу заблудились двое подростков. О происшествии в своём Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Он уточнил, что сообщение о пропаже поступило вечером 20 апреля. Один из подростков сумел связаться с матерью по телефону и сообщил, что они с другом заблудились в лесу и сильно замерзли. Последний раз он выходил на связь в 2 часа ночи.

В настоящее время в поисках участвуют сотрудники Краевой службы спасения, Очёрского отдела Министерства внутренних дел России, специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций России, кинолог с собакой, добровольцы и местные охотники — всего 27 человек и 13 единиц техники. Также для обследования территории используются 4 квадрокоптера.

Поисковая операция ведётся непрерывно с прошлой ночи. В данный момент предпринимаются усилия для определения местоположения телефонов пропавших ребят.

«Главе округа и и.о. министра территориальной безопасности поручил держать ситуацию на контроле и оперативно докладывать. Делаем всё, чтобы ребята нашлись», — отметил Дмитрий Махонин.

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