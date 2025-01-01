Глава Очёрского округа Прикамья рассказал о поисках пропавших в лесу подростков Детей пока не нашли Поделиться Твитнуть

Глава Очёрского округа Алексей Солодников рассказал о ходе операции по поиску двоих 15-летних подростков, заблудившихся накануне вечером в лесу.

Руководитель администрации заявил, что определение местоположения мобильных устройств пропавших оказалось невозможным из-за полного разряда аккумуляторов. В настоящее время рассматривается вопрос привлечения к поисковым мероприятиям добровольцев из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, вечером 20 апреля в Очёрском округе в лесу заблудились двое подростков. Сигнал тревоги поступил в экстренную службу 112 от обеспокоенной матери одного из мальчиков. Она рассказала, что её сын и его товарищ потерялись в лесу и сильно замёрзли. Последний раз связаться с сыном по телефону ей удалось в 2 часа ночи.

В поисковой операции принимают участие сотрудники Краевой спасательной службы, межмуниципального отдела МВД «Очёрский», пожарной части №77 МЧС России, кинолог со служебной собакой, волонтёры и местные охотники – всего 27 человек и 13 единиц техники. Кроме того, для обследования местности используются 4 беспилотных летательных аппарата. Непрерывные поиски ведутся с прошлой ночи.

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