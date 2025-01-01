В Прикамье из-за нарушений временно закрыли «Шаурму» в Соликамске Точка общепита не будет работать 30 суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора вместе с представителями региональной прокуратуры провели выездную проверку в отношении ИП Дьячука А.А., который владеет павильоном «Шаурма» в Соликамске. Итогом проверки стало приостановление деятельности точки общепита на 30 суток.

Во время проверки сотрудники двух ведомств нашли многочисленные нарушения санитарных требований: в здании общепита не было водопровода и канализации, не были обеспечены условия для личной гигиены для сотрудников, продукты питания размещались и реализовывались с нарушением условий хранения, а у повара-кассира не было медкнижки. Кроме того, на оборудовании и инвентаре не было маркировки.

В связи с этим специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности в отношении ИП Дьячука А.А. Деятельность павильона «Шаурма» на ул.20-летия Победы, 99А в Соликамске по решению суда приостановили приостановили.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Краснокамске временно приостановило работу кафе быстрого питания «Сеньор Помидор» из-за нарушения санитарным нормам. Проверка прошла в конце марта. Кафе специализируется на приготовлении и продаже шаурмы, шавермы и другого фастфуда.

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