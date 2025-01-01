В Прикамье за нарушение санитарных норм закрыли кафе «Сеньор Помидор» Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Краснокамске временно приостановило работу кафе быстрого питания «Сеньор Помидор». Причиной стали серьёзные несоответствия санитарным нормам, о чём сообщила пресс-служба Краснокамского городского суда.

В конце марта работники Роспотребнадзора провели внезапную проверку в кафе «Сеньор Помидор», специализирующемся на приготовлении и продаже шаурмы, шавермы и другого фастфуда. В ходе инспекции были обнаружены значительные нарушения санитарных правил.

Как заявили в пресс-службе, после обнаружения нарушений Роспотребнадзор оперативно принял решение о временной приостановке работы заведения, чтобы предотвратить возможные массовые отравления.

В отношении владельца кафе было начато административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ. На заседании суда владелец признал свою вину и сообщил, что кафе временно закрыто с 14 апреля для устранения выявленных недочётов.

По решению суда работа кафе приостановлена на 75 суток.

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