Алёна Бронникова В центре Перми на продажу выставили магазин екатеринбургской сети «Жизньмарт» Стоимость актива составляет 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми выставили на продажу один из магазинов сети екатеринбургского ретейлера «Жизньмарт». Как указано на сайте объявлений, торговая точка находится в центре города (ул. Ленина, 84).

«Прeдлaгaeм гoтовый бизнес. B cтoимость входит мaгaзин в cамoм цeнтрe гopoда. Дата oткpытия: aвгуcт 2024 года. Плoщaдь мaгазинa — 195 кв. м. Невысокая аренда, укомплектован полностью штат сотрудников», — сообщает продавец.

Приобрести актив предлагается за 12 млн руб. Помещения магазина находятся в аренде. Собственником бизнеса является индивидуальный предприниматель. Причину продажи автор объявления не раскрывает.

Напомним, ретейлер из Екатеринбурга зашёл в Пермь в 2023 году. Первый магазин «Жизньмарт» открылся по ул. Луначарского, 34. По данным «2ГИС», сейчас в городе работают 10 магазинов, ещё два ожидают открытия в скором времени.

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