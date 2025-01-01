Алёна Бронникова В Перми к открытию готовятся ещё два магазина сети «Жизньмарт» В городе работают 12 точек екатеринбургского ретейлера Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ТРЦ "Планета"

Продуктовый ретейлер из Екатеринбурга «Жизньмарт» планирует расширить присутствие на рынке Перми. По данным сервиса «2ГИС», в столице Прикамья к скорому открытию готовятся ещё две точки.

Запуск магазинов планируется в зданиях по ул. Мира, 11 в Индустриальном районе и по ул. Докучаева, 23, на правом берегу Камы. Точные даты начала работы не сообщаются.

Согласно данным сервиса, в данный момент в Перми работают 10 филиалов сети, а также два магазина в мини-формате.

Первый магазин «Жизньмарт» открылся в Перми в сентябре 2023 года по ул. Луначарского, 34. Ретейлер заявлял о планах до конца 2024 года запустить в городе 25 магазинов большого формата с доставкой.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае лидерами по количеству супермаркетов стали крупные федеральные сети «Магнит» и «Пятёрочка». В топ-5 также вошли «Монетка», «Чижик», «Перекрёсток» и «Светофор».

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