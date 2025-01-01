Алёна Бронникова Лидерами по количеству магазинов в Прикамье стали сети «Магнит» и «Пятёрочка» Присутствие товаров пермских производителей на прилавках ретейлеров выросло за пять лет до 30% Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Лидерами по количеству открытых на 1 января 2025 года в Пермском крае сетевых магазинов стали «Магнит» и «Пятёрочка». В каждой сети функционирует по 530 с лишним торговых объектов. На втором месте оказалась сеть «Монетка» — 279 магазинов, на третьем — «Чижик» (как и «Пятёрочка», входит в X5 Group), у которого открыто 105 магазинов.

Остальные места между крупными ретейлерами распределились в следующем порядке: «Перекрёсток» (X5 Group) — 66 торговых точек, «Светофор» — 54, «Доброцен» — 29, «Лента» (владеет также сетью «Монетка») — 22 точки.

По данным Минпромторга Прикамья, в рамках проекта «Покупай пермское» в 2024 году было проведено пять торгово-закупочных сессий с торговыми сетями X5 Group, Metro, «Монетка», «Лента» и «Магнит», по итогам которых 10-15% прикамских товаропроизводителей заключали контракты на поставку своей продукции. Как сообщил на заседании краевого парламента глава ведомства Алексей Чибисов, с 2018 по 2024 год доля товаров местных производителей в супермаркетах крупных ретейлеров выросла почти на 10 п.п. и составила 30,3%. Участниками стали 510 предприятий и предпринимателей.

На реализацию проекта по продвижению пермских производителей товаров в 2024 году было направлено 12,7 млн руб., в том числе на открытие первого «Фермерского островка» в ТРК «СпешиLove». По словам министра, в первом квартале 2025 года в ТРК «Семья» откроют вторую точку, а затем в течение года планируется запустить ещё два объекта, в данный момент ведётся работа с представителями площадок.

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