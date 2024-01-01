Алёна Бронникова В Перми начал работу первый фермерский островок «Покупай пермское» Он открылся на площадке ТРК «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

В Перми открылся первый фермерский островок «Покупай пермское». Как сообщили в краевом правительстве, пилотную торговую точку запустили на площадке ТРК «СпешиLove». Она расположилась на первом этаже торгового центра, недалеко от гипермаркета Hoff.

«Здесь жители и гости Перми могут приобрести качественные и свежие товары пермского производства. В их числе — мясные и сырные деликатесы и полуфабрикаты, сыродавленые и сливочные масла, квашеные овощи, иван-чай, лимонад, чак-чак, щербет, ирис, урбеч, мёд, конфеты и другая продукция», — информирует пресс-служба правительства Прикамья.

Фермерский островок будет работать в ежедневном режиме, с 10 до 20 часов.

Ранее стало известно, что власти планировали запустить до конца года две такие торговые точки. В список возможных локаций вошли магазины сети «Пятёрочка» на ул. Мира, ул. Куйбышева, ул. Солдатова и ул. Уральской, а также «Магниты» на ул. Вольской и ул. Калинина.

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