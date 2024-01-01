Алёна Бронникова В Перми планируют открыть торговые точки для продажи местных фермерских товаров Пилотными станут два объекта под названием «Фермерский островок» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в 2024 году планируется открыть две пилотные торговые точки «Фермерский островок» для реализации продукции пермских товаропроизводителей с целью поддержания регионального бренда «Покупай пермское». Для этого в краевом бюджете предлагается предусмотреть расходы в 1,7 млн руб.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, торговые точки будут работать в формате «магазин в магазине». Площадь одного объекта составит 20 кв. м.

В список локаций, где могут появиться «Фермерские островки», вошли магазины сети «Пятёрочка» на ул. Мира, 51, ул. Куйбышева, 67/1, ул. Солдатова, 29а и ул. Уральской, 88, а также «Магниты» на ул. Вольской, 36 и ул. Калинина, 26. Оплату аренды предлагается производить на условиях софинансирования: 1 тыс. руб. за кв. м — региональная часть, остальное оплачивается оператором торгового объекта.

Среди пермских производителей, заинтересованных в участии в проекте, — индивидуальные предприниматели, муниципальное предприятие «Чердынь хлеб», ООО «Дельграно», ООО «Медовое раздолье», ООО «ОВС эко», агрофирма «Усадьба», которые производят хлеб и хлебобулочные изделия, масла холодного отжима, мёд, мясную продукцию, сыры, свежую зелень и овощи, варенья и пр.

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