Алёна Бронникова Стали известны даты открытия в Перми магазинов «ЖизньМарт» большого формата Всего до конца года сеть запустит в краевом центре четыре торговые точки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца 2023 года сеть продуктовых магазинов «ЖизньМарт» планирует открыть в Перми ещё четыре новых магазина. Об этом «Новому компаньону» рассказали в компании.

В ближайшее время к открытию готовятся два супермаркета. Один из них, по ул. Островского, 74, начнёт работу со следующей недели. Примерная дата — 24 ноября. Следующей запустят точку по ул. Революции, 50, в ЖК «Гулливер». Дата открытия запланирована на 27 ноября.

Накануне нового года в краевой столице откроются ещё два объекта. В ЖК «Доминант» (ул. Луначарского, 99) супермаркет заработает с 25 декабря, а в «Колизее Атриум» (ул. Ленина, 60) посетить магазин пермяки смогут уже 30 декабря.

Все четыре новые точки — магазины большого формата. По магазинам малого формата информации пока нет. Указанные даты открытия примерные.

Как отметили в компании, если не будет никаких проблем, то все объекты запустят в срок. Если возникнут технические проблемы или, например, задержка товара, то даты могут быть передвинуты примерно на неделю.

Ранее сообщалось, что объект на ул. Революции планировали открыть ещё 1 ноября. Первый магазин екатеринбургского ретейлера начал работу в Перми с 8 сентября по ул. Луначарского, 34. Всего до конца 2024 года сеть намерена запустить 25 магазинов большого формата с доставкой. До конца текущего года планировалось открыть шесть-восемь супермаркетов.

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