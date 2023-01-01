Алёна Бронникова Открытие ещё одного магазина сети «Жизньмарт» в Перми назначили на 1 ноября Точка откроется на Революции, 50 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми готовится к открытию ещё один магазин продуктовой сети «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Как сообщают администраторы чата магазина на Луначарского, 34 в Telegram, супермаркет заработает с 1 ноября на ул. Революции, 50, «если всё будет по плану».

Первый магазин екатеринбургского ретейлера открылся в Перми 8 сентября на ул. Луначарского, 34. Всего до конца 2024 года сеть намерена запустить 25 магазинов большого формата с доставкой. До конца текущего года планировалось открыть шесть-восемь супермаркетов. Утверждённые точки также будут находиться на ул. Островского, 74, Революции, 50 и Ленина, 60.

Позднее стало известно, что к началу ноября могут заработать ещё два магазина сети, но адреса не уточнялись.





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