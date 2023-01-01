В Перми открываются ещё два магазина сети «Жизньмарт» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В конце октября — начале ноября в Перми откроются ещё два магазина уральского ритейлера «Жизньмарт». Где именно заработают торговые точки, не уточняется. Известно лишь, что ранее были утверждены адреса новых магазинов по ул. Островского, 74, Луначарского, 34, Революции, 50 и Ленина, 60. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, первый магазин ритейлера открылся в Перми 8 сентября на ул. Луначарского, 34. Всего сеть планирует запустить до конца 2024 года в Перми 25 магазинов большого формата с доставкой.

«Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов «у дома», предлагающих доставку продуктов и готовых блюд на дом и в офис. Сеть была основана в марте 2019 года. Основной владелец компании — Иван Зайченко, екатеринбургский бизнесмен, владеющий 70,72% уставного капитала. В 2022 году выручка сети достигла 2 млрд руб.

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