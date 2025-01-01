В селе Ключи Пермского края началось благоустройство общественного пространства Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В селе Ключи Суксунского округа начались благоустроительные работы пространства рядом с домом №17 по ул. 40 лет Победы.

Как рассказали в минЖКХ региона, проект включает в себя обустройство полосы препятствий, монтаж двух спортивных площадок, укладку асфальта в пешеходной зоне и на тротуарах, а также установку эффектных объемных 3D-панелей.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Инфраструктура для жизни».

В ведомстве напомнили, что в 2025 году намечены крупные работы по улучшению 99 объектов: 50 придомовых участков и 49 территорий общего пользования. Общий объём финансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов составит более 1,1 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 21 апреля по 12 июня состоится общероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Жители Перми смогут отдать свой голос за один из восьми предложенных объектов в городе.

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