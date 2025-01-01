Пермякам предложили выбрать один парк для благоустройства по нацпроекту Голосование продлится до 12 июня Поделиться Твитнуть

С 21 апреля по 12 июня состоится общероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Жители Перми смогут отдать свой голос за один из восьми предложенных объектов в городе.

Как сообщили в администрации Перми, это парк «Счастье есть» (Кировский р-н), сад им. Миндовского (Индустриальный р-н), сквер на ул. Адмирала Старикова (Орджоникидзевский р-н), сквер на ул. Восстания (Мотовилихинский р-н), сквер на ул. Краснополянской, 5 (Свердловский р-н), бульвар в ЖК «Боровики» (Дзержинский р-н), сад Декабристов (Ленинский р-н) и сквер по ул. Мира в Новых Лядах.

Объект, который получит наибольшую поддержку горожан, будет модернизирован в 2026 году.

Проголосовать можно будет онлайн на специальном сайте и через мобильное приложение, вход в которые осуществляется через учётную запись «Госуслуги. Решаем вместе». Добровольцы будут оказывать помощь в ознакомлении с проектами благоустройства на информационных стендах, расположенных в общественных местах. К настоящему моменту в Перми уже зарегистрировано более 1 тыс. волонтёров.

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