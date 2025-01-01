Алёна Бронникова Температурный контраст между Пермью и севером Прикамья 22 апреля превысит 20 градусов Воздух в краевом центре прогреется до +22° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье днём 22 апреля ожидается значительная разница в значениях температуры воздуха. По данным проекта «Опасные природные явления Пермского края», на севере региона ожидается прохладная погода, с прогревом до +1°, тогда как в Перми столбики термометров могут достигнуть отметки +22°.

«Впечатляющий температурный контраст ожидается завтра между северными и южными районами края. На пике дневного прогрева в Перми может быть +22˚, а на севере края +1˚. При этом вечером в Перми тоже похолодает до +5°», — отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, 22 апреля ожидается ощутимое потепление на территории региона, что ускорит таяние остатков снега в центральных и южных районах. При этом в течение всей недели прогнозируются умеренно тёплая погода и небольшие осадки, без существенных изменений.

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