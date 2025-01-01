Предстоящая неделя в Пермском крае будет тёплой и дождливой В понедельник днём воздух прогреется до +19 градусов Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Пермский ЦГМС поделился прогнозом погоды в Прикамье на предстоящую неделю — 21-27 апреля. В ближайшие семь дней на территории региона будет тепло, с небольшими дождями.

«В понедельник, 21 апреля, влияние холодного фронта ещё будет ощутимо на юге региона, где выпадут кратковременные дожди. Днём с запада будет приближаться частный циклон, своё влияние он распространит на северные районы, где выпадут небольшие и умеренные осадки. В центральной части ожидается без существенных осадков», — сообщают эксперты.

Ветер будет восточного и юго-восточного направления, 5-10 м/с. Ночью будет холодно — до -5…0°, в Перми около -1°, на севере до -10°. При этом на юге региона температура ожидается выше 0° — до +5°. Днём потеплеет до +14…+19°, на севере — до +6…+11°.

На следующий день пройдут небольшие осадки, на севере будет прохладно. В центральных районах — умеренно тепло, на юге — сухо и очень тепло. В среду, 23 апреля, будет прохладно, с небольшими осадками по югу, 24 апреля — тепло и с небольшими осадками, за исключением крайнего юго-запада. К концу недели характер погоды существенно не изменится — умеренно тепло, с небольшими осадками, 26 апреля без сильных осадков, 27-го — дождливо.

Следующее повышение температуры в южных районах края и в Перми ожидается 22 апреля. По предварительным данным, оно будет на 1-2° выше, чем 19-го числа.

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