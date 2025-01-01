На семи метеостанциях Прикамья зафиксирована температура выше +20 градусов В субботу резко похолодает Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно информации, предоставленной ГИС-центром ПГНИУ, 19 апреля в Пермском крае на семи метеостанциях зафиксированы дневные температуры воздуха, превышающие +20°.

В Чайковском столбик термометра поднялся до +23,3°, в Осе – до +21,7°, в Кунгуре – до +21,2°, в Чернушке – до +21,0°, в Ножовке – до +20,8°, в Оханске – до +20,6°, а в Перми – до +20,2°.

В северных районах края из-за облачности и небольших дождей потепление было не таким значительным.

Отмечается, что год назад в Пермском крае наблюдалась значительно более высокая температура, достигавшая +28,9° в Чернушке, что является одним из самых высоких апрельских показателей за всю историю метеонаблюдений.

Предстоящей ночью в южной части края и в Перми ожидается аномально тёплая погода с температурой воздуха от +12 до +15°. Затем прогнозируется прохождение холодного фронта с небольшими и умеренными дождями, местами на юге возможны грозы. Утром на севере края температура воздуха опустится до 0…+2°, не исключён мокрый снег. В Перми похолодание начнётся между 10:00 и 12:00, температура может снизиться до +5°, а к вечеру – до +2°. На севере к вечеру ожидается уже минусовая температура. Днём на юге ещё возможно потепление до +18…+20°.

Следующее повышение температуры в южных районах края и в Перми ожидается 22 апреля. По предварительным данным, оно будет на 1-2° выше, чем 19-го, а следующий за ним холодный фронт может быть ещё более контрастным.

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