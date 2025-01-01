В минздраве Прикамья рассказали о состоянии попавших в ДТП тренера и хоккеистки Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Оба госпитализированных после ДТП на трассе Пермь—Березники около с. Романово пациента продолжают лечение в условиях стационара, получают необходимую медицинскую помощь, но их состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое. Об этом изданию «Пятница» рассказали в краевом минздраве.

Напомним, 18 апреля днём педагог допобразования 1994 г.р. Николай Сидоров (тренер женской хоккейной команды «Росомаха») и несовершеннолетняя хоккеистка получили тяжёлые повреждения в результате дорожной аварии. Команда возвращались с хоккейных соревнований из Чайковского. Пострадали десять человек, в том числе шестеро детей. Двое были санавиацией доставлены в Пермь, остальные после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело.

Инспекция труда также занялась расследованием несчастного случая.

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