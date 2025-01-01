Приставы Прикамья закрыли шаурмичные в Чернушке и Горнозаводске В этих заведениях нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

Прикамские судебные приставы продолжают закрывать заведения общепита в разных городах региона. На этот раз временные ограничения затронули торговый павильон «Шаурма» в Чернушке и кафе «Шаверма № 1» в Горнозаводске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В частности, в Чернушке по ул. Нефтяников, 4 в общепите не было цехового деления, санузла для посетителей и гардероба. В туалет для персонала можно было попасть только через производственное помещение. В зоне приготовления блюд не было бактерицидного оборудования, а продовольственное сырьё принимали и хранили без маркировок. К тому же сотрудники работали без медицинских книжек.

Аналогичные нарушения нашли в горнозаводском торговом павильоне «Шаверма № 1» по ул. Свердлова, 62.

По решению суда индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, признали виновными в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ и назначили наказание в виде приостановления деятельности.

«Шаурму» в Чернушке закрыли на 60 суток, а «Шаверму № 1» в Горнозаводске — на 15.

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