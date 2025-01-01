В Перми реконструируют легендарный слайд-фильм «В тени Кадриорга» Единственный показ состоится 26 апреля Поделиться Твитнуть

Павел Печёнкин консультрует Влада Кричфалушего по технологии создания слайд-фильма. Фото: Анна Соколова

Пермский кинорежиссёр Влад Кричфалуший и поэты Евгений Гусев и Игорь Ваньков занимаются реконструкцией поэтического слайд-фильма «В тени Кадриорга», созданного в 1981 году фотохудожником и будущим кинорежиссёром Павлом Печёнкиным и поэтами Виталием Кальпиди и Владиславом Дрожащих.

Экспериментальный сюрреалистический слайд-фильм был основан на «жидких слайдах», сделанных при помощи разных видов химической обработки фотоплёнки. В пермском поэтическом андеграунде 1980-х годов трудно найти более культовое произведение; разве что ещё более подпольный слайд-фильм фотохудожника Любима Холмогорова на песни Владимира Высоцкого. Слайд-фильмы были кратковременным, но очень важным художественным явлением тех лет, в котором формировались многие визуальные находки современного кино и видеопоэзии. Они показывались полуподпольно, информация о сеансах нигде не публиковалась, гостей собирали по личным приглашениям.

Об этом явлении и конкретно о фильме «В тени Кадриорга» подробно написано в исследовательской книге Анны Сидякиной «Маргиналы» (16+).

К сожалению, слайд-фильмы не сохранились физически: слайды на несовершенной фотоплёнке 1980-х годов быстро выцвели, а «жидкие» химические слайды оказались особенно недолговечными.

Современный пермский режиссёр Влад Кричфалуший, специализирующийся на видеопоэзии, решил напомнить пермякам о легендарном фильме 1980-х. 26 апреля в 19.00 в Пермском театре кукол состоится первый и единственный показ спектакля «Тени Кадриорга» (16+), на новом материале и новых медианосителях реконструирующего действие слайд-фильма 1981 года. Сохранилась фонограмма поэмы «В тени Кадриорга», которую и использовали при подготовке своего спектакля молодые пермские поэты Евгений Гусев и Игорь Ваньков и режиссёр Влад Кричфалуший.

Влад Кричфалуший, кинорежиссёр:

— В прошлом году мы провели свой фестиваль видеопоэзии «Третий глаз» (16+ — ред.) в рамках поэтического фестиваля «Компрос» (16+ — ред.). Я был потрясён, когда узнал, что видеопоэзия как жанр в России появилась не где-нибудь, а в Перми, и мне очень захотелось не просто узнать, как это было, но и рассказать об этом современным поэтам и зрителям.

Репетиции спектакля шли несколько месяцев. Сложнее всего оказалось разобраться в технологии слайдов. По словам режиссёра, выбранная технология отличается от исконной, но видеоряд обещает быть таким же зрелищным и необычным, как и в 1980-е годы.

Процесс возрождения одного из первых образцов видеопоэзии войдёт в один из фильмов документального сериала о пермских поэтах, над которым работает команда киностудии «Новый курс» при поддержке фонда грантов губернатора Пермского края.

На премьеру приглашены создатели первого в стране произведения независимого видеоарта — Виталий Кальпиди, Владислав Дрожащих и Павел Печёнкин.

Вход на видеоспектакль свободный.

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