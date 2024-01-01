Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми идут съёмки документального сериала о поэтах разных поколений Премьера «Живой поэзии» планируется на весну 2025 года Поделиться Твитнуть

Влад Кричфалуший на съёмках в Губахе. Фото: Елена Кузовлева

Пермская киностудия «Новый курс», режиссёр Влад Кричфалуший и оператор-постановщик Алексей Романов работают над документальным сериалом о пермских поэтах «Живая поэзия» (16 +) — победителем конкурса грантов губернатора Пермского края.

Презентация проекта состоялась 25 августа на литературном фестивале «Компрос» (16 +), когда проходили съёмки, связанные с творчеством Виталия Кальпиди — поэта, культуролога, литературного критика, издателя, одной из ключевых фигур пермской поэзии 1980-х годов. Ныне Кальпиди живёт в Челябинске и в Пермь приезжает редко, поэтому съёмочная группа воспользовалась этой возможностью поработать с представителем этого поэтического поколения.

«Поколение» — ключевое слово для проекта «Живая поэзия». Четыре серии документального фильма рассказывают о четырёх поколениях пермских поэтов, и в каждой из серий есть герой, которого авторы показывают как лицо поэтической генерации. Серии фильма пойдут в хронологическом порядке «назад во времени»: первая посвящена современным молодым поэтам, её главная героиня — Яна Полевич; во второй серии главный герой — Антон Бахарев-Чернёнок, представитель поколения 2000-х годов, фильм о нём снимали в «городе-призраке» Верхняя Губаха, где прошло детство Антона; почти готова третья серия — про Ивана Муравьёва, более известного как РадиоВаня, и поэтический андеграунд 1990-х; в последней серии, посвящённой поэтам-«восьмидесятникам», нет одного главного героя, Виталий Кальпиди здесь выступает, скорее, как приглашённая звезда. С последней серией, по словам автора и режиссёра проекта Влада Кричфалушего, больше всего проблем, потому что творчество знаменитых «восьмидесятников» требует большой теоретической проработки.

Влад Кричфалуший, кинорежиссёр:

— Нам интересно проследить, существует ли пермская традиция, поэтическая преемственность, как одно поколение влияет или не влияет на другое, какие пермские мотивы, символы, образы живут в стихах. Через создание видеопоэзии мы постараемся раскрыть индивидуальность и хрупкость разных поэтических миров.

Идея создания фильма возникла из регулярных посещений «Чтивых вторников» (18 +) Евгения Гусева, где Кричфалуший был завсегдатаем. Будучи автором видеоклипов для группы «Пятый корпус», Влад задумал новый проект в жанре поэтического видео. Серии «Живой поэзии» будут чем-то средним между документальным фильмом и поэтическим клипом, хронометраж каждой серии 15-20 минут.

Премьера фильма планируется на весну 2025 года. Все четыре серии будут выпущены одновременно, как единое целое.

Влад Кричфалуший — профессиональный спортсмен, чемпион мира по паратхэквандо. Он занимается режиссурой около трёх лет после окончания Пермской киношколы, где учился у Дмитрия Заболотских. Из его первых работ наибольшую известность получил фильм «Светобоязнь» (16 +), ставший в 2023 году победителем конкурса документальных фильмов на фестивале пермского кино «Радуга Прикамья» (16 +). В этом фильме рассказывается о буддистах и паломниках на горе Качканар.

Любопытно, что в том же конкурсе участвовал фильм «Кричфалуший» (12 +) Владимира Шерстобитова — рассказ о самом Владе.

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