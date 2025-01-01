Большинство пермяков считают для себя главным праздником День Победы Так ответило 76% участников опроса Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Большинство жителей Перми считают для себя главным праздником в году День Победы. Как показали результаты опроса сервиса SuperJob среди экономически активного населения города, такого мнения о 9 Мая придерживаются 76% респондентов, большая часть из них — горожане старше 45 лет.

«В преддверии 9 Мая мы выяснили, что День Победы — главный государственный праздник для горожан. 72% — Новый год, по 43% — День защитника Отечества и Международный женский день, 38% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 22% — День народного единства», — сообщили аналитики.

Кроме этого, исследование показало, что акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» пользуются безоговорочной поддержкой опрошенных — 90 и 85% соответственно. Большая часть респондентов, кто выразил одобрение этим инициативам, — женщины и молодые люди до 35 лет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт свыше 160 праздничных мероприятий. Вечером 9 мая организуют фейерверк. Он продлится не менее 10 минут, для запуска будет использовано 611 фейерверочных шаров шести разных калибров.

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