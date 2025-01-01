В Перми начались репетиции Парада Победы В мае тренировки переместятся на Октябрьскую площадь Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На территории Пермского военного института стартовали подготовительные занятия к торжественному маршу войск Пермского гарнизона, запланированному на 9 мая на Октябрьской площади.

В течение апреля участники парада в Перми трижды проведут тренировки строевой подготовки и отработки синхронности движений на плацу Пермского военного института войск Росгвардии. Следующая тренировка состоится 17 апреля.

В мае репетиции переместятся непосредственно на место проведения парада. Они пройдут совместно с артистами, участвующими в театрализованном представлении, предваряющем прохождение войск. К тренировкам подключат и часть военной техники, которая будет задействована в параде на Октябрьской площади.

Репетиция 4 мая запланирована в дневное время, 7 мая – в вечернее. В эти дни временно будут перекрываться центральные улицы Перми.

Всего в этом году в Перми в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт свыше 160 праздничных мероприятий.

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