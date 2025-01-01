В Перми организуют три высотных фейерверка в майские праздники и День города На это выделят 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в 2025 году запланированы три высотных фейерверка на 1 и 9 мая, а также 12 июня. Краевое ГКУ «Центр организации закупок» провело электронный аукцион, результаты которого опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, фейерверк 1 мая продлится не менее пяти минут, будет использовано 406 фейерверочных шаров четырёх калибров, в День Победы продолжительность запуска составит не менее 10 минут (611 шаров пяти калибров), а в День города — не менее семи минут (600 пиротехнических изделий трёх калибров). На время запуска фейерверков исполнитель должен обеспечить пожарную безопасность и наличие охраны.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 5,71 млн руб. На участие поступило четыре заявки, победителем была выбрана организация, предложившая наименьшую сумму за выполнение работ — 4,07 млн руб. Данные о победителе пока не размещены. Контракт будет заключён с Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий. Мероприятия будут профинансированы на средства субсидии.

В прошлом году власти Перми отказались от праздничных салютов на 1 и 9 мая в связи с усилением мер антитеррористической защиты. Единственный фейерверк был запущен на День города, 12 июня, с территории городского пляжа. Он продлился семь минут.

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