Салюты на 1 и 9 мая в Перми официально отменили Решение принято в связи с усилением мер антитеррористической защиты Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Праздничных салютов на 1 и 9 мая в Перми не будет. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии. Фейерверки решили не проводить в связи «с усилением мер антитеррористической защиты в рамках праздничных мероприятий». В администрации добавили, что салюты отменили и в других российских городах.

В честь 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая с 21:00 до 00:00 яркая световая иллюминация как салюты украсит только пермскую телебашню. В световом сценарии также будут использоваться цвета георгиевской ленты и флага России.

Напомним, в Перми в 2024 году власти анонсировали проведение фейерверков 1 и 9 мая, а также 12 июня. Самыми мощными должны были стать салюты ко Дню Победы и Дню России — по 710 фейерверочных шаров разных калибров. Прошли закупки, выбраны подрядчики.

Ранее Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не организовывать в городах традиционное шествие в реальном формате в 2024 году. Акция пройдёт онлайн. Мероприятие отменили в целях безопасности.





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