Шествие «Бессмертный полк» в очном формате отменили во всех регионах РФ Сделано это в целях безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году. Акция пройдёт онлайн. Об этом на специальной пресс-конференции сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Её слова передаёт РИА Новости.

Мероприятие отменили в целях безопасности. Ранее об отмене парадов Победы и шествий «Бессмертного полка» заявили власти Крыма, Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской, Курской, Саратовской областей.

В Перми на заседаниях оргкомитета празднования Дня Победы власти не анонсировали проведение в этом году очной акции «Бессмертный полк».

Напомним, в 2023 году акция «Бессмертный полк» в Перми тоже проводилась без привычного всем шествия. Был организован «Бессмертный автополк» — расклеивались портреты героев на транспорте. Ещё один формат — акция «Портрет героя на сердце». В этом случае жителям предлагалось носить бейдж с портретом героя. Также велась трансляция на сайте центрального штаба «Бессмертного полка».

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