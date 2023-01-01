Елена Синица
В Пермском крае проведут «Бессмертный автополк»
Также будет организована акция «Портрет героя на сердце»
Сегодня, 28 апреля, состоялось заседание краевого оргкомитета «Победа». На нём стало известно, в каком именно формате в Пермском крае пройдёт акция «Бессмертный полк».
Акция состоится, хоть и без привычного всем шествия. В частности, предлагается провести «Бессмертный автополк» — расклеить портреты героев на транспорте. Такой формат может быть организован на общественном, служебном и личном транспорте. Уточняется, что при этом важно не ограничивать обзор водителю.
Ещё один формат — акция «Портрет героя на сердце». В этом случае предлагается носить бейдж также с портретом героя. Также будет вестись трансляция на сайте центрального штаба «Бессмертного полка».
Ранее сообщалось, что парад Победы в Перми в этом году пройдёт в традиционном формате.
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