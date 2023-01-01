Елена Синица В Пермском крае проведут «Бессмертный автополк» Также будет организована акция «Портрет героя на сердце» Поделиться Твитнуть

Бессмертный полк

Константин Долгановский

Сегодня, 28 апреля, состоялось заседание краевого оргкомитета «Победа». На нём стало известно, в каком именно формате в Пермском крае пройдёт акция «Бессмертный полк».

Акция состоится, хоть и без привычного всем шествия. В частности, предлагается провести «Бессмертный автополк» — расклеить портреты героев на транспорте. Такой формат может быть организован на общественном, служебном и личном транспорте. Уточняется, что при этом важно не ограничивать обзор водителю.

Ещё один формат — акция «Портрет героя на сердце». В этом случае предлагается носить бейдж также с портретом героя. Также будет вестись трансляция на сайте центрального штаба «Бессмертного полка».

Ранее сообщалось, что парад Победы в Перми в этом году пройдёт в традиционном формате.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.