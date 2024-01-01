На пермской телебашне 1 и 9 мая включится праздничная подсветка Поделиться Твитнуть

На главной телебашне Пермского края в майские праздники будет включена архитектурно-художественная подсветка. Тематические световые сценарии будут работать 1 и 9 мая. Об этом со ссылкой на РТПЦ рассказали в пресс-службе пермской администрации.

В честь Праздника Весны и Труда 1 мая с 21:00 до 00:00 на пермской телебашне зажгут динамическую световую подсветку в тонах российского триколора. Тематический сценарий дополнят разнообразные световые эффекты в оттенках зелёного, а также всех остальных цветов спектра.

В честь 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая также с 21:00 до 00:00 телебашня украсится праздничной иллюминацией в патриотическом стиле. В световом сценарии будут использоваться цвета георгиевской ленты и флага России. Также на силуэте телебашни будут отображены яркие световые салюты.

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