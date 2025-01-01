Оптовый рынок «Гача» в Перми переехал на территорию рядом с Центральным рынком На прежней площадке ведётся строительство нового ЖК Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми оптовый рынок «Гача» переехал на новую площадку. Ранее он занимал участок между улицами Механошина, Нечаевской, Парижской Коммуны и шоссе Космонавтов — через дорогу от Центрального рынка. Теперь он расположился вблизи ЦКР — на территории между улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.

На новой площадке «Гачи» появилось объявление о переезде, на которое обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». По информации издания, размер участка составляет 10,8 тыс. кв. м, он предназначен для строительства многоквартирных домов с помещениями нежилого назначения. Кроме того, участок является предметом одного из судебных разбирательств между департаментом земельных отношений Перми и директором Центрального рынка Ревазом Шенгелия.

Напомним, на площадке, где ранее размещался рынок «Гача», в данный момент ведётся строительство жилого комплекса удмуртским девелопером «Талан». Здесь планируется возвести около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений. В феврале была забита первая свая на месте будущего объекта.

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