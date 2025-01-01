Власти Перми требуют от директора Центрального рынка снести кафе На объект наложены обеспечительные меры Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Администрацией Ленинского района Перми подан новый судебный иск против Реваза Шенгелии, индивидуального предпринимателя, который является руководителем и собственником ООО «Торговый комплекс Центральный» (управляет Центральным рынком). Заявление было зарегистрировано 11 апреля, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно судебным документам, администрация настаивает на признании несанкционированной постройкой капитального строения, а именно одноэтажного здания, находящегося по адресу: Пермь, ул. Борчанинова, 79. Информация из 2GIS указывает на наличие там кафе-бара.

Вместе с иском администрация подала прошение в суд о применении обеспечительных мер, направленных на запрет Росреестру регистрировать какие-либо операции с оспариваемым объектом недвижимости. Суд удовлетворил данное ходатайство.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда местные власти обращаются в суд с требованием о демонтаже объектов недвижимости, принадлежащих Ревазу Шенгелии. В частности, в конце декабря департамент земельных отношений Перми через суд потребовал от предпринимателя освободить значительный земельный участок от временных торговых сооружений. Указанный участок имеет площадь 10,8 тыс. кв. м и расположен в границах улиц Борчанинова и Эпроновской и Бакового переулка.

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