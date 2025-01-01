Власти Перми требуют от директора Центрального рынка снести кафе
На объект наложены обеспечительные меры
Администрацией Ленинского района Перми подан новый судебный иск против Реваза Шенгелии, индивидуального предпринимателя, который является руководителем и собственником ООО «Торговый комплекс Центральный» (управляет Центральным рынком). Заявление было зарегистрировано 11 апреля, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Согласно судебным документам, администрация настаивает на признании несанкционированной постройкой капитального строения, а именно одноэтажного здания, находящегося по адресу: Пермь, ул. Борчанинова, 79. Информация из 2GIS указывает на наличие там кафе-бара.
Вместе с иском администрация подала прошение в суд о применении обеспечительных мер, направленных на запрет Росреестру регистрировать какие-либо операции с оспариваемым объектом недвижимости. Суд удовлетворил данное ходатайство.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда местные власти обращаются в суд с требованием о демонтаже объектов недвижимости, принадлежащих Ревазу Шенгелии. В частности, в конце декабря департамент земельных отношений Перми через суд потребовал от предпринимателя освободить значительный земельный участок от временных торговых сооружений. Указанный участок имеет площадь 10,8 тыс. кв. м и расположен в границах улиц Борчанинова и Эпроновской и Бакового переулка.
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