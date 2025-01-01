Техническая готовность выезда с промузла «Осенцы» в Перми составляет 81% Работы завершат в третьем квартале 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Техническая готовность строящегося в Перми выезда с промышленного узла «Осенцы» составляет 81%. Как рассказали в пресс-службе краевого министерства транспорта, в данный момент ведутся работы по укреплению откосов с применением георешётки, устройству колодцев и засыпке и уплотнению насыпи.

«Масштабный проект по строительству нового выезда с промышленного узла "Осенцы" в Перми вышел на завершающую стадию. Это первый этап комплексного проекта, который включает возведение новой автомобильной дороги и путепровода. Техническая готовность объекта уже составляет 81%», — сообщили в ведомстве.

Строительство началось в феврале 2022 года ООО «ТехДорГрупп». В данный момент уже готовы дорожная одежда на двух из трёх осей, тротуары, инженерные коммуникации, водопропускные трубы и путепровод. Отмечается, что переустройство инженерных коммуникаций потребовало сложных технических решений в связи с пересечением с магистральными нефтепроводами АО «Транснефть-Прикамье» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Мероприятия были выполнены самими профильными организациями.

Строительство ведётся в рамках Адресной инвестиционной программы. Завершение объекта планируется в третьем квартале 2025 года.

Зимой контракт на выполнение третьего этапа работ по строительству дополнительного выезда с территории ОЭЗ ППТ «Осенцы» власти заключили с АО «Уралмостострой» на 271,9 млн руб. Подрядчик до декабря должен выполнить реконструкцию дороги от д. Козыбаево Пермского МО до трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург.

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